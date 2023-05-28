كشف ملابسات تداول فيديو تظهر فيه سيارة مطموسة الأرقام بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات.

بإجراء التحريات وبالتعامل الفنى، أمكن تحديد السيارة المشار إليها ومالكها، وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة وأضاف بأن الصورة مفبركة وغير صحيحة وبالفحص تبين سلامة اللوحات والتراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.