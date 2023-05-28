اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 04:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كشف ملابسات تداول فيديو تظهر فيه سيارة مطموسة الأرقام بالقاهرة

الأحد، 28 مايو 2023 03:19 م
كشف ملابسات تداول فيديو تظهر فيه سيارة مطموسة الأرقام بالقاهرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات.

بإجراء التحريات وبالتعامل الفنى، أمكن تحديد السيارة المشار إليها ومالكها، وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة وأضاف بأن الصورة مفبركة وغير صحيحة وبالفحص تبين سلامة اللوحات والتراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


سياره مجهوله

اخبار الحوادث

طمس لوحات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة