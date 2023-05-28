فتح مزلقان السكة الحديد بكفر ديما جزئيا بعد إصلاح أحد اتجاهاته بالغربية

الغربية مصطفى عادل

فتحت الجهات المعنية ب هيئة السكك الحديدية ، مزلقان كفرديما المؤدي لطريق طنطا إسكندرية الزراعي، جزئيا، بما يسمح بدخول وخروج السيارات للطريق المؤدي للقرية والقرى المجاورة لها.

كانت الهيئة، قد أغلقت المزلقان بشكل كامل لاجراء أعمال الصيانة اللازمة به، وقامت لجنة فنية بمباشرة أعمالها، وتم الانتهاء من إصلاح جزء من المزلقان، مع استمرار العمل بالجزء الآخر.

كانت الجهات المعنية بهيئة السكك الحديدية، قد قررت إغلاق المزلقان أمام المارة وحركة السيارات وذلك لاجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة به، وتم تحويل الطريق لطريق آخر بديل حتي يتمكن قائدي السيارات من الوصول للطريق الزراعي طنطا إسكندرية.

وبدأت الأجهزة المعنية في إجراء أعمال الصيانة، ومن المقرر أن تستمر أعمال الصيانة أسبوعا على أن يتم اعادة فتحه مرة أخرى.