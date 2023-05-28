عكس الشائع.. علامات فى المعدة ليست لها علاقة بالقولون العصبى

كتبت نهير عبد النبى

لا تسبب متلازمة القولون العصبي عادة الغثيان والقيء، وتشمل الأعراض النموذجية للقولون العصبي آلام البطن والغازات والانتفاخ والإسهال أو الإمساك، على الرغم من أن بعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يعانون أيضًا من الغثيان، إلا أن هذه الأعراض ليست شائعة وترتبط عادةً بحالة أخرى مثل مرض الجزر المعدي المعوي (GERD) أو مشاكل المرارة.

قد تشير الأعراض الأخرى أيضًا إلى مشكلة صحية أخرى غير القولون العصبي، لا تعني هذه الأعراض بالضرورة أنك لا تعاني من القولون العصبي، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فهناك بعض الأعراض التي قد تكون مرتبطة بمشكلة صحية أخرى غير القولون العصبي.

- التقيؤ بشكل منتظم

القيء ليس من الأعراض المعتادة لمرض القولون العصبي عندما يعاني الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي من الغثيان والقيء، فربما لا يكون ذلك بسبب متلازمة القولون العصبي ومع ذلك، يمكن أن يكون الغثيان والقيء من أعراض الحالات التي تحدث غالبًا جنبًا إلى جنب مع القولون العصبي، مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) وعسر الهضم الوظيفي.

- الغازات والانتفاخ في غضون 90 دقيقة من الأكل

الغازات المعوية والانتفاخ من أعراض القولون العصبي الشائعة ومع ذلك، فإن توقيت ظهور هذه الأعراض مهم، فالكربوهيدرات هي مواد في الطعام تمد الجسم بالطاقة وهي تشمل السكريات والنشويات والألياف عادةً ما يستغرق وصول الكربوهيدرات غير المهضومة إلى الأمعاء الغليظة حوالي 90 دقيقة.

- الإسهال بعد الأكل مباشرة

نوبات الإسهال المتكررة من أعراض القولون العصبي الشائعة وهذا العرض شائع أيضًا مع مرض التهاب الأمعاء (IBD)، وهو مجموعة من الحالات التي تسبب التهاب الأمعاء، كما يرى في الاضطرابات الهضمية المرض ، وهو رد فعل مناعي لبروتين موجود في القمح والحبوب الأخرى.

يمكن أن يتسبب تناول الطعام البسيط في حدوث تقلصات في الأمعاء. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

- ألم غير مرتبط بحركات الأمعاء

في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي ، تنص معايير التشخيص على أن ألم البطن يجب أن يكون مرتبطًا بحركات الأمعاء.

يقول العديد من مرضى القولون العصبي أن هذا ليس صحيحًا دائمًا ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ، يشعر الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي أن آلامهم لها علاقة بالإسهال أو الإمساك.

إذا كنت تشعر بألم لا تعتقد أنه مرتبط بحركات أمعائك ، فتحدث إلى طبيبك قد لا يزال القولون العصبي ، لكن الأمر يستحق النظر في الاحتمالات الأخرى.

إذا كان لديك تشخيص IBS ولكنك تعتقد أن ألمك ليس نموذجيًا لـ IBS ، فتحدث إلى طبيبك على الفور يجب دائمًا تقييم الألم المستمر من قبل الطبيب.

- فقدان الوزن غير المبرر

قد تسبب متلازمة القولون العصبي بعض فقدان الوزن ، خاصة إذا كنت تتجنب الطعام خوفًا من ظهور الأعراض على الرغم من ذلك ، فإن فقدان الوزن بشكل كبير وغير مبرر ليس من أعراض متلازمة القولون العصبي إذا كنت تعاني من هذا النوع من فقدان الوزن ، فقد يكون ذلك من أعراض مشكلة صحية أكثر خطورة.

إذا كنت تعاني من ضعف الشهية وليس لأنك تخشى تناول الأطعمة المحفزة ، فاستشر الطبيب هذا ليس من أعراض القولون العصبي.