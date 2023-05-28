عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا الجمعة والسبت على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.