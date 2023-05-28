عامل يعترف بقتل فران في المنيرة الغربية: طعنته بسلاح أبيض

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

اعترف عامل متهم بقتل فران، بمنطقة المنيرة الغربية، بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية مع المجني عليه دفعته للاعتداء عليه بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل أنهى حياة فران طعنا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.