طمس وثني لوحة السيارة المعدنية والتلاعب في أرقامها أثناء السير جريمة.. التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

يتسأل الكثير من المواطنين عن العقوبة التي تنتظر قائدي السيارات، الذين يلجأون لحيل إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية، ليتمكنوا من الهرب من المخالفات المرورية التي يرتكبونها، ومن ضمن هذه الحيل هي طمس وطي والتلاعب في الوحات المعدنية للسيارات للهروب من العقوبة.

الإدارة العامة للمرور، وضحت العقوبة التي تنتظر كل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كذلك تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.

وعقب رصد أجهزة وزارة الداخلية تداول صورتين عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بثنى اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية لإخفاء أرقامها.

بالفحص بالتنسيق مع قطاع المرور والحماية المدنية ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارة محل الشكوى ومالكها .