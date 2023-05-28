ضبط 53 طن قمح محلى فى البحيرة تم تجميعها بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية مكثفة بكفر الدوار .

أسفرت الحملة عن ضبط 53 طن قمح محلى موسم توريد 2023 تم تجميعها بثلاث مخازن دون تصريح من الجهات المختصة و تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحميلها ونقلها إلى جهات التسويق المعتمدة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية .