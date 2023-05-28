ضبط 308 قضايا مخدرات وتنفيذ 81604 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (308) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (324) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,235 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (81,050 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,931 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,450 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (4,135 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,495 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,485 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (410 جرام)، عدد (2206) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (137 قطعة سلاح نارى بحوزة 121 متهم) .. وذلك على النحو التالى : (7) بنادق آلية ، (14) بندقية خرطوش ، (8) طبنجات، (108) فرد محلى، (232) طلقة مختلفة الأعيرة، (10) خزينة متنوعة، ضبط (213) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81604) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (370) حكم جناية،(25383) حكم حبس جزئى،(4456) حكم حبس مستأنف،(40833) حكم غرامة،(10562) مخالفة،

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان إرتكبا حادث.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (37) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24094) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.