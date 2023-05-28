اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط ‏84272 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 28 مايو 2023 12:25 م
ضبط ‏84272 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (84272) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

-(26605) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

-(718) مخالفة السير بدون تراخيص.

-(24) مخالفة موقف عشوائى.

-(13) مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة