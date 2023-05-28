اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 04:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط عامل متهم بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه بسبب الميراث فى أوسيم

الأحد، 28 مايو 2023 03:41 م
ضبط عامل متهم بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه بسبب الميراث فى أوسيم كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث في أوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تورط أحد الأشخاص في إشعال النار، بأبواب شقق خاصة بأشقائه في أوسيم. 
بإجراء التحريات تبين أن المتهم ارتكب الواقعة، نتيجة خلافات بينه وأشقائه، متعلقة بالميراث.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق

حريق شقة

خلافات الميراث

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة