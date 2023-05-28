ضبط عامل متهم بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه بسبب الميراث فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث في أوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تورط أحد الأشخاص في إشعال النار، بأبواب شقق خاصة بأشقائه في أوسيم.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم ارتكب الواقعة، نتيجة خلافات بينه وأشقائه، متعلقة بالميراث.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.