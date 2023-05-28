ضبط عاملين لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث ب مديرية أمن الجيزة ، القبض على عاملين، لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن خاص بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض فرد أمن خاص، بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب، واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته، نتيجة خلافات بينهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.