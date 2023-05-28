صحة المنوفية: إجراء 4322 حالة فحص للمقبلين على الزواج بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تدشين مبادرة فحص المقبلين على الزواج، منذ بداية نهاية شهر مارس الماضى، حيث تم إطلاق إشارة البدء لمبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج وذلك تحت شعار "100 مليون صحة" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .



وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء فحص 4322 حالة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج بنطاق المحافظة.



وشددت على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمباراة لتحقيق المستهدف منها ، والتى تهدف إلى القضاء على الأمراض المعدية المتنقلة بين الأزواج وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية ،فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفحص المقبلين على الزواج لإعداد جيل سليم خال من الأمراض وتقديم رسائل توعوية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.



وتشمل المبادرة تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج ، والتي تتضمن المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية ، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين ، وكذا التعريف بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول والتى تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة ، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته .



