صحة الأمعاء: التخلص من السموم بـ8 فواكه لتحسين الهضم

البرقوق

يُعرف البرقوق بتأثيره الملين على أجسامنا.

عصير الشمندر جذر الشمندر مليء بالألياف التي تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي وتخفيف مشاكل الإمساك.

عصير الكرفس الكرفس نبات منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ويحتوي على نسبة عالية من الماء.

عصير الرمان يمكن أيضًا تضمين عصير الرمان في نظامك الغذائي اليومي لضمان صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

عصير تفاح

يحتوي على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء تعزز صحة نظام الأمعاء.

عصير الخيار

عندما تساعدنا عصائر المعدة على هضم طعامنا، يمكن لعصير الخيار أن يساعد في هذه العملية مع ضمان هضم أسرع.