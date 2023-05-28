اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 02:18 م
أكرم القصاص
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صحة الأمعاء: التخلص من السموم بـ8 فواكه لتحسين الهضم

الأحد، 28 مايو 2023 03:00 ص
صحة الأمعاء: التخلص من السموم بـ8 فواكه لتحسين الهضم فواكه
إيناس البنا

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عدوى القولون هي عدوى شائعة جدًا وتودي بحياة الآلاف كل عام، ولا يمكنك فقط منع عدوى القولون ولكن يمكنك أيضًا الحفاظ على صحة أمعائك وفقًا لموقع "Thehealthsite".

البرقوق

يُعرف البرقوق بتأثيره الملين على أجسامنا.

عصير الشمندر

جذر الشمندر مليء بالألياف التي تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي وتخفيف مشاكل الإمساك.

عصير الكرفس

الكرفس نبات منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ويحتوي على نسبة عالية من الماء.

عصير الرمان

يمكن أيضًا تضمين عصير الرمان في نظامك الغذائي اليومي لضمان صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

عصير تفاح

يحتوي على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء تعزز صحة نظام الأمعاء.

عصير الخيار

عندما تساعدنا عصائر المعدة على هضم طعامنا، يمكن لعصير الخيار أن يساعد في هذه العملية مع ضمان هضم أسرع.

عصير الليمون والزنجبيل

عصير الزنجبيل هو أفضل حل لمشاكل المعدة.
 

أطعمة للتخلص من السموم

مشاكل المعدة

الحفاظ على صحة الأمعاء



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