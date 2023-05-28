سكاى نيوز: النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بعد فرز نحو 98% من الأصوات

كشفت شبكة سكاى نيوز أن النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة بعد فرز نحو 98% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية حصول أردوغان على 52.61% من الأصوات مقابل 47.39% لكليتشدار أوغلو بعد فرز 91.55%.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار أردوغان بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "تي آر تى" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

يشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.