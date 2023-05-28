اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 10:01 م
أكرم القصاص
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الانتخابات الرئاسية التركية..

سكاى نيوز: النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بعد فرز نحو 98% من الأصوات

الأحد، 28 مايو 2023 08:34 م
سكاى نيوز: النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بعد فرز نحو 98% من الأصوات انتخابات - أرشيفية
كتب محمد جمال

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انتخابات

اردوغان

أردوغان

الانتخابات التركية

انتخابات تركيا



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