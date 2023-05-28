اليوم السابع
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سفير أرمينيا: أطلقنا اسم "ميدان مصر" بأهم المناطق بالعاصمة الأرمينية

الأحد، 28 مايو 2023 02:17 م
سفير أرمينيا: أطلقنا اسم "ميدان مصر" بأهم المناطق بالعاصمة الأرمينية محافظ القاهرة والسفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير ارمينيا
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم السفيرهراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة.
 
وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتى كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأرمينيا في الفترة من 28- 29 يناير 2023.
 
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين ، والتعاون فى مجال مواجهة التغييرات المناخية.
 
وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء للجهود التى قامت بها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونجاحها فى التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التى تسير بخطى سريعة.
 
وأكد السفير هراتشيا ارشاك بولاديان سفير أرمينيا بالقاهرة أنه عاش بمصر 10 سنوات وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
ووجه سفير ارمينيا الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الارمينية يريفان ، كما أهدى إليه صورة للميدان الذى أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرًا للعلاقات المميزة التى تربط البلدين ، والذي يقع في واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.
 
 
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القاهرة

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