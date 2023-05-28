اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الاحد 28-5-2023 فى البنوك المصرية

الأحد، 28 مايو 2023 10:43 ص
سعر الدولار اليوم الاحد 28-5-2023 فى البنوك المصرية الدولار
كتب محمد أيمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 28-5-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.


الدولار

اسعار الدولار

الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في مصر



الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 76.95 دولار للبرميل و72.67 دولار للخام الأمريكى

السبت، 27 مايو 2023 02:27 م

سوق الذهب العالمي إلى أين؟.. الأونصة تهبط 1.6% هذا الأسبوع لتنزل دون 1950 دولارا.. المعدن يتعرض لضغط من تصريحات الفيدرالي الأمريكي حول مزيد من التشديد في السياسة النقدية.."الأصفر" يخسر 130 دولارا منذ قمة "2080"

السبت، 27 مايو 2023 12:00 م

سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 فى البنوك المصرية

السبت، 27 مايو 2023 10:00 ص

الملياردير برانسون يغلق فيرجن أوربت ويبيع أصول بقيمة 36 مليون دولار

السبت، 27 مايو 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة