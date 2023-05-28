اليوم السابع
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زراعة 1500 فدان بمحصول القطن بغيطان منشأة أبو عمر فى الشرقية

الأحد، 28 مايو 2023 08:00 ص
زراعة 1500 فدان بمحصول القطن بغيطان منشأة أبو عمر فى الشرقية مدير الإدارة الزراعية والمزراعين
الشرقية - فتحية الديب

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قال المهندس محمد عكرم مدير الإدارة الزراعية بمركز منشأة ابو عمر بمحافظة الشرقية، إنه تم زراعة 1500 فدان بمحصول القطن صنف جيزة 94، ومن المتوقع زيادة المساحات المنزرعة الأسبوع القادم.
 
وسبق وأن أعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، زراعة  20 ألف فدان من محصول القطن لعام 2023 بغيطان مراكز "الحسينية - قصاصين الأزهار- بلبيس - مشتول السوق"، لافتا إلى أن المستهدف زراعته هذا العام  50 ألف و934 فدانت.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 الى 14 قنطار.

وأوضح أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع في قطاع الجنوب بقرى مركزي بلبيس ومشتول، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول في قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون في زراعة القطن.

وأكد أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديري الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع لتوعيته بتطهير البذرة قبل زراعتها للقضاء على عفن الجذور وعفن البذرة، وتوصية المزارع باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، و يحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ، يذكر أن آخر مزاد علني لتداول الأقطان بالشرقية اختتم على سعر 6500 جنيه لقنطار القطن، مما يشجع المزارعين على زراعته العام الجارى.

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مدير الإدارة الزراعية والمزراعين

 

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مدير الإدارة الزراعية والمزراعين

 

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القطن

 

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القطن

 

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القطن

 

 

 


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