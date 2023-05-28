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زحام مرورى إثر حادث تصادم سيارتين فى شارع فيصل.. صور

الأحد، 28 مايو 2023 11:55 ص
زحام مرورى إثر حادث تصادم سيارتين فى شارع فيصل.. صور حادث تصادم
كتب: عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية فى شارع فيصل، بسبب حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أمام إحدى المدارس، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بشارع فيصل. على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل ، ما أدي إلي تباطؤ الحركة المرورية، واحتكاك بين عدد من السيارات بالطريق، وقام رجال المرور بالعمل علي إزالة حطام الحادث.
 
حادث تصادم (1)
حادث تصادم (1)

حادث تصادم (2)
حادث تصادم (2)

حادث تصادم (3)
حادث تصادم (3)

حادث تصادم (4)
حادث تصادم (4)
 
 

زحام مرورى

اخبار الحوادث

امن الجيزة

شارع فيصل

حادث تصادم



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