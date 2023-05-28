وأشارت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، إلى أنه تم حجب حسابات وسائل إعلام روسية في ألمانيا مجددا، مضيفة أننا سنرد على خطوات ألمانيا المعادية لنا، ومستعدون لفرض عقوبات مماثلة على وسائل الإعلام الألمانية في روسيا.



وكانت الحكومة الألمانية قد أغلقت سابقا الحسابات المصرفية لقناة RT ووكالة الفيديو Ruptly، وبرر ممثلو البنك التجاري الألماني قرار إغلاقها، مشيرين إلى الحق في إنهاء التعاون من جانب واحد مع العميل دون إبداء الأسباب.



وفي ديسمبر الماضي، جمد الجانب الألماني حسابات البيت الروسي للعلوم والفنون في برلين،الأمر الذي وصفته زاخاروفا بأنه انتهاك صارخ للاتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن الأنشطة الثقافية والإعلامية.