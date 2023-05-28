اليوم السابع
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رفع مياه الأمطار ليلًا بالبرلس وإعلان الطوارئ بكفر الشيخ

الأحد، 28 مايو 2023 02:12 ص
رفع مياه الأمطار ليلًا بالبرلس وإعلان الطوارئ بكفر الشيخ رفع مياه الأمطار من الطريق الدولي الساحلي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، التي شهدت هطول أمطار، لرفع  مياه الأمطار ليلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة حملات نظافة ليلية.

 وتابع سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال  رفع مياه الأمطار، ليلا بشوارع أحياء مدينة البرلس، وعلى الطريق الدولي الساحلي، مؤكداً أن مجلس مدينة البرلس في تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس المتغيرة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع،  والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم، معلنا عن رفع حالة الطوارئ.

استمرار رفع مياه الامطار بالبرلس
استمرار رفع مياه الامطار بالبرلس

 

استمرار رفع مياه الامطار ليلا
استمرار رفع مياه الامطار ليلا

 

جانب من رفع مياه الامطار
جانب من رفع مياه الامطار

 

جانب منم رفع مياه الامطار بالبرلس
جانب منم رفع مياه الامطار بالبرلس

 

رفع مياه الامطار ليلا بكفر الشيخط
رفع مياه الامطار ليلا بكفر الشيخط

 

رفع مياه الامطار من الطريق الدولي الساحلي
رفع مياه الامطار من الطريق الدولي الساحلي

 

 

 


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