اليوم السابع
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رئيس قسم القبطيات بمكتبة الإسكندرية: رحلة العائلة المقدسة شأن يخص كل المصريين

الأحد، 28 مايو 2023 08:47 م
رئيس قسم القبطيات بمكتبة الإسكندرية: رحلة العائلة المقدسة شأن يخص كل المصريين احتفالية كنائس زويلة برحلة مسار العائلة المقدسة
كتب: محمد الأحمدى

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قال الدكتور لؤى محمود سعد رئيس قسم الدراسات القبطيات بمكتبة الإسكندرية إن هناك حرص كل عام على الاحتفال برحلة مسار العائلة المقدسة من قبل كنائس زويلة، مؤكدا أنها كل عام تقدم جديدا، موضحا أنه شارك فى 2018 فى احتفالية بالفاتيكان وتحدث فيها عن مصر المضيافة فهى أفضل مكان كان يمكن أن تلجأ له العائلة المقدسة. 
 
وتابع خلال احتفالية كنائس زويلة برحلة مسار العائلة المقدسة إن رحلة العائلة المقدسة ليست حدث كنسى فقط ولكنه شأن مصرى خالص والمورخون يذكرون ذلك فى جميع الروايات. 
 
وتابع أن القرآن الكريم أشار إلى دخول العائلة المقدسة لمصر عن طريق العديد من الأيات واهتم المؤرخين بها وهى نموذج هام ولابد أن نركز عليها كشأن للتعايش بين الجميع. 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

دخول العائله المقدسه مصر



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