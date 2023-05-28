رئيس جامعة طنطا: 3 إنجازات كبرى تحققت بالجامعة خلال شهر مايو الجارى

الغربية - عادل ضرة

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة خلال كلمته الشكر للسادة أعضاء المجلس وعمداء الكليات على جهودهم طوال الفترة السابقة والتي توجت بزيارة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لافتتاح 9 مشروعات جديدة، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات غير مسبوقة للجامعة انعكست بشكل كبير على تحسين السمعة الأكاديمية، وتحقيق المكانة الريادية، وارتفاع تصنيف الجامعة الدولي.

مشيراً إلى أن الجامعة تتقدم بخطى قوية وسريعة، ساهمت في تحقيق 3 إنجازات كبرى خلال هذا الشهر جاء في مقدمتها بدء تشغيل مستشفى سرطان الأطفال الجامعي (57357 فرع طنطا سابقا) تنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، وتوقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا الذي يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، وبـ 18 شريكا من بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، وافتتاح مستشفى الجراحات الجديد بسعة 749 سريرا.

خلال الاجتماع قدم الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الاعلامي بالجامعة عرض تقديمي لأبرز انجازات الجامعة بمختلف قطاعات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وذلك عن الفترة 19 مارس حتى 28 مايو 2023 من خلال المواد الاعلامية التي تم نشرها على المنصات الإعلامية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواد الاعلامية المصورة التي تم نشرها بالقنوات الفضائية المختلفة والمواد الإعلامية والتسويقية المطبوعة والمصورة والتي تشمل التعريف بالجامعة وإنجازاتها في تحقيق جودة، وتقرير الإنجاز لمبادرة حياة كريمة خلال شهري أبريل ومايو بإجمالي 10 قوافل طبية و10047 مستفيدا.