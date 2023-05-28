وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل وفد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) برئاسة مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوكالة زهير حامدي، حيث أشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية لن تدخر جهدا في عملية صياغة السياسات والتشريعات المطلوبة لتسريع عملية الانتقال نحو الطاقة المتجددة، خصوصا مع توفر قدرات وإمكانيات كبيرة ومتاحة في هذا المجال.



وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومة بلاده وضعت مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والاتجاه نحو الطاقة المتجددة على رأس أولويات برنامجها الوزاري في مجال الطاقة، وهو يمثل أساسًا من أساسيات منهجها الإصلاحي الشامل لجميع القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة مهمة لمعالجة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية من خلال ما يطرحه من حلول وفرص واعدة.