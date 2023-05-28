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رئيس الصومال يقر بإنشاء حزبين سياسيين

الأحد، 28 مايو 2023 11:11 ص
رئيس الصومال يقر بإنشاء حزبين سياسيين الرئيس الصومالى - حسن شيخ محمود
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اقر الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بإنشاء حزبين سياسيين فى البلاد، وذلك فى ختام مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني الذى اختتم فعاليته اليوم في العاصمة مقديشو، برئاسته.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، جرى الاتفاق خلال مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني، على الانتقال من رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، إلى الرئيس ونائبه في الهكيل الحكومي للدولة، وتشكيل لجنة انتخابية وطنية، وانتخابات فردية بالنسبة لمستوى المقاطعات والأقاليم الفيدرالية، بما في ذلك محافظة بنادر.

وفيما يتعلق بفترة ولاية الحكومات الإقليمية في البلاد، تم الاقتراح على أن تجرى انتخابات رؤسائها في نوفمبر عام 2024.

ووقّع بنود نتائج المؤتمر الاستشاري الوطني، كل من رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري،ونائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، ورئيس ولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام، ورئيس ولاية غلمدغ، أحمد عبدي كاريي قوقور، ورئيس ولاية جنوب الغرب، سمحمد حسن لفتاغرين، ورئيس ولاية هيرشبيلي، علي غودلاوي حسين، ومحافظ بنادر وعمدة مقديشو، يوسف حسين جمعالي.

 

 

 


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