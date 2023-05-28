"حياة كريمة" غيرت الواقع بأسوان.. مشروعات خدمية وصحية بقرية الطوناب بإدفو

أسوان – صلاح المسن

تقدم الدولة المصرية، الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، وتعد هذه المبادرة مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.

وتعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تغيير الواقع داخل القرى الأكثر احتياجا فى كل ربوع الريف المصرى، وجهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.ومبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة.

والمشاريع التنموية تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتي تهدف للارتقاء بمعدل تطور قري الريف المصري، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة، وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، وكما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع اسكان واسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية الاساسية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات.

ومن القري المدرجة قرية الطوناب بمركز إدفو، والتى تضم 4 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة، وتشمل مشروعات تطوير مكتب بريد الطوناب ، وإنشاء كوبرى مخر سيل وادى الرديسية، والإحلال الكلى لمدرسة السراج الإبتدائية القديمة ، وصيانة مدرسة السراج الإبتدائية الجديدة ، وأيضاً إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسيه وتوابعها بنسب 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض ، وإنشاء مجمع الخدمات بنسب 90% لكل منهما ، ومشروعات إنشاء المجمع الزراعى ، والإحلال الكلى لمركز شباب الطوناب ، بجانب تنفيذ الخطوط والشبكات لمحطتى الصرف الصحي والمعالجة، وأيضاً الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تتراوح ما بين 80 إلى 87 %.