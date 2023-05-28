جهاز المنصورة الجديدة يستقبل طلاب جامعة أكتوبر لبحث مشروع تخرجهم

الدقهلية - محمد الحبشى

إستقبل ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة ، طلاب كلية الإعلام الفرقة الرابعة بجامعة أكتوبر، وذلك في إطار مشروع تخرجهم حول مدن الجيل الرابع التى أنشأتها الدولة المصرية.

وكلف رئيس الجهاز ياسر كحلة نائب رئيس الجهاز، بمرافقة الطلاب خلال جولتهم في المدينة الذكية، وذلك في إطار حمله إعلامية لمشروع التخرج لطلبه كلية الإعلام بعنوان "المنصورة الجديدة عيش حياة فريدة".

وقام كحلة بإصحاب الطلاب للتعرف على أهم المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي أنشأنها الدولة المصرية الحديثة، والتى تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وتستند في تصميمها علي بنية رقمية موحدة بالإنترنت وذلك تطبيقا عمليا لشعار الحمله الاعلامية، وتم إصطحاب الطلاب في جولة تفقدية للأعمال التي تم الإنتهاء من تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها( جامعة المنصورة الجديدة، مشروعات الإسكان المختلفة، "الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، سكن مصر، JANNA، الفيلات"، كما تفقدوا أيضا مشروعات مبانى الخدمات والتى تشمل "المدارس، المركز الطبى، الأسواق التجارية المساجد والكنيسة".

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أن الطلاب استمعوا إلى شرح تفصيلي حول المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بالمدينة وخطط التنمية بها، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز في ظل التوجه نحو الجمهوريه الجديدة.