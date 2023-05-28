"جنح الطفل" تلغى حكم حبس المتهم بإصابة الطفل يوسف وتكلفه بأشغال عامة لمدة سنة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنح الطفل بالأميرية، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر شكلا، وفى الموضع تعديل الحكم بتكليف المتهم بالقيام بأحد الأعمال التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية بما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.