جميع الأسعار متاحة.. رسائل تجار المواشى بدمياط للمواطنين قبل عيد الأضحى

دمياط - هيثم مراد

استعدادات كثيرة تتم الآن لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أولها البحث عن الأضاحى، وأسعارها هذا العام، وطرق الشراء كذلك إمكانية اختيار الأضحية السليمة وكيفية التعرف عليها.

تساؤلات كثيرة تجيب عليها جولتنا داخل سوق المواشى بمحافظة دمياط، حيث رصدت كاميرا "اليوم السابع" أبرز المشاهد داخل السوق، انكشف أهم المعلومات التى يجب التعرف عليها أثناء شراء الأضحية.





يقول عمرو الوصيف تاجر مواشي: " الأسعار فى المتناول، الأهم هو اختيار الأضحية وتوقيت الشراء، لابد من اختيار الأضحية بعناية والتأكد من سلامتها أولا"، مضيفا قائلا: " عند شراء الأضحية يجب أولا التعرف على أعمارها، واختيار المناسب منها، أيضا هناك علامات تظهر لتعطى دلالة على أنها غير سليمة مثل الحركة، وكذلك الأسنان".

استكملنا جولتنا التقينا بشخص آخر عم أبو ضاحى والذى أخبرنا قائلا: " العمر المناسب عند شراء الأضحية من عام لعامين، هذا فى الخراف، أيضا عليك التأكد من أنها مكتملة غير منقوصة" واستكمل الحديث فقال: " المواطنين خايفين من الاسعار ولكن أسعار المواشى فى المتناول والخير كتير هنا فى السوق وتقدر تشترى باى مبلغ انت عايزه كل الانواع والأصناف موجودة"

" طريقة التربية عامل فارق فى جودة الاضحية، الأكل أيضا مهم، هذه الأشياء تضمن شراء أضحية سليمة وجيدة" بهذه العبارات بدأ محمود أحد تجار السوق حديثه لنا، ليستكمل قائلا: "الأبقار والجاموس يختلفون فى شراءهم عن الخراف، لابد من التأكد من عمر الأضحية وامها تخلو من أية عقد جلدية هذه علامة واضحة على كونها غير سليمة وتظهر مباشرة على الجسم الخارجى لها".

واختتم محمد الوصيف أحد العاملين بالسوق الحديث قائلا: "الخير كتير وبلاش الخوف من الأسعار، هتلاقى اللى أنت محتاجه جميع الاسعار هنا موجودة".



السوق



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