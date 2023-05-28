جامعة القناة تتوجه بحملات طبية وزراعية إلى دار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أنه في إطار مشاركة جامعة قناة السويس بالمبادرات الرئاسية والقومية المختلفة- فقد انطلقت حملات الجامعة لدعم صحة كبار السن وتقديم الدعم الصحي والتوعوي في مجالات عديدة، وذلك لأهالينا من المسنين بدار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية، من خلال عدد من الحملات الطبية وطب الأسنان، والزراعة، شارك بها علماء وأساتذة جامعة قناة السويس في خدمة مجتمعية متميزة تستهدف بناء الإنسان المصري - وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ودعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من ذوي الهمم، وكبار السن.

في هذا الصدد- توجهت جامعة قناة السويس إلى دار ضيافة كبار السن بالإسماعيلية بمجموعة من الحملات- أقيمت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورأحمدزكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةالمجتمع وتنميةالبيئة، وإشراف تنفيذي الدكتورأحمد السقا عميدكليةالطب، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، ووكلاء كليات الطب وطب الأسنان والزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عبير هجرس للطب، والدكتور محمد وصفي للزراعة.

أولها حملة طبية بهدف دعم صحة نزلاء الدار من كبار السن والمشرفين، والتصدي للأمراض المزمنة حيث قامت الدكتورة سمر فرج مدرس طب الأسرة بكلية الطب بتقديم ندوة توعوية عن متحورات فيروس كورونا، وكيفية تجنب العدوى، وأهمية المتابعة الدورية للأمراض المزمنة، وعن أمراض ضغط الدم.

والسكري- عرضت الدكتورة أسماء عبده مدرس مساعد الباطنة للمعدل الطبيعي لضغط الدم المناسب، والتعريف بالغذاء الصحي المناسب لكبار السن من مرضى ضغط الدم المرتفع وداء السكري، كما تم خلال الحملة قياس مستويات السكر، وضغط الدم لنزلاء الدار والعاملين.

وفي حملة ثانية- توجهت الجامعة ضمن مبادرة " صحتك من فمك" إلى دار ضيافة كبار السن لتقديم التوعية والتشخيص بأمراض الفم، وكيفية العناية بالأسنان، والتوعية بأبرز المشكلات التي قد تواجه الفم والأسنان في الأعمار المتقدمة، مع تقديم ورشة عمل عن الغسيل الجيد للأسنان، والحفاظ على التركيبات المستخدمة. وقدمت الحملة الكشف والتشخيص وتوزيع معجون الأسنان، ومثبت التركيبات المتحركة بالمجان.

وفي المجال الزراعي- قدمت الجامعة حملتها المتخصصة للدار، والتي قام بها من خبراء وأساتذة كلية الزراعة الدكتور محمود فرج رئيس قسم وقاية النبات، والدكتور محمد صالح أستاذ البساتين ...وفي زيارتهم لحديقة الدار أوصوا ببرنامج مكافحة متكاملة للآفات، حيث قاما بمعاينة وفحص جميع الأشجار والنباتات، مع تقديم الإرشادات لمواجهة انتشار الإصابات ونقص التسميد وضعف الري.

تم تنفيذ الحملات بإشراف ايفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.