وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن دورية مشتركة من فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف تمكنت من إلقاء القبض على أحد منظمي عمليات الإبحار خلسة، كما تم إلقاء القبض على شخص في جبنيانة لتورطه في مساعدة الأشخاص لاجتياز الحدود البحرية خلسة.



وأشارت إلى أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بصفاقس الجنوبية أحبطت محاولة شخصين تسهيل اجتياز ثلاثة أشخاص من جنسيات إفريقية للحدود خلسة، كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالأسودة من ضبط شاحنة خفيفة على متنها 3 تونسيين، كانوا بصدد نقل 10 أشخاص من جنسيات إفريقية إلى مدينة صفاقس للمشاركة في إحدى عمليات الإبحار خلسة باتجاه إيطاليا.