توصيات المؤتمر العلمي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أوصى المؤتمر العلمي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بضرورة التعرف على الطرق الحديثة لتشخيص أمراض سيولة الدم في الأطفال، وتقنين طلب التحاليل الطبية وفي التوقيتات المناسبة، والتعرف على الجديد في تشخيص الأمراض المعدية التي تصاحب كوفيد 19.

كما أوصى المؤتمر، بضرورة التعرف على التغييرات المعملية ما قبل حدوث سرطانات الدم، والتعرف على الشروط والمواصفات المطلوبة لتجهيز المعامل الاعتماد الدولي، وشروط جودة معامل التدفق الخلوي التي تتعرف علي أنواع السرطانات المختلفة.

وحضر فعاليات المؤتمر، أساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وطنطا والزقازيق ووحدة الاعتماد الدولي للمعامل بوزارة التعليم العالي والجمعية المصرية لأمراض الدم وأبحاثه والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وكانت جامعة كفر الشيخ، قد شهدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بعنوان «التكامل بين الطب المعملي والممارسات الإكلينيكية»، والذي نظمته كلية الطب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يعود الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ وإحدى نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة وخدمة المجتمع والنشر العلمي.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بداية من التشخيص والمتابعة للمرضى فضلاً عن كونه يضم معامل طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا والتي تواكب كل ما هو جديد في العمل الطبي العالمي ومشاركته في مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية والذي كان له الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفى الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور نهلة نصير وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدور كلية الطب التميز، لما تضمه من كوادر بشرية متميزة، ومنتجه ساهمت فى التطوير، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبالجهد العلمى فى مجال البحث العلمي، والنشر الدولى للقسم، مشيداَ بدعم ورعاية إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة، مؤكداً أن عبر أدائه العلمي والبحثي،ليكون ركيزة أساسية في عمل المنظومة الطبية لجامعة كفر الشيخ، ولعل مفتاح نجاح القسم وتميزه يكون في سعيه إلى التطوير الدائم والمتعاقب على نحو يستلزم من إدارة الجامعة العمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لتحقيق مسيرة عمل متميزة للقسم .

وأشاد الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجهود القسم ودوره في الارتقاء بالطب المعملى بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبيرة التي حدثت بالقسم ومعاملة المتخصصة فى الآونة الأخيرة، موجهاً شكره لكافة كوادر القسم على تعاونهم مع مختلف المستشفيات الجامعية والأقسام الطبية من أجل خدمة المرضى والتخفيف عنهم.

ووجه الدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب البشري، تحيه شكر وتقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، للجهود المبذولة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للكلية والتي شهدت طفرة طبية كبيرة وكذلك للمنظومة الطبية داخل جامعة كفر الشيخ بما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الدلتا.

وأكدت الدكتورة نهلة نصير، أن القسم يشهد تطوير وترتيب أولويات الاستراتيجية للمعامل الطبية الإكلينيكية للقسم، و أعمال تطوير لتجديد للبنية التحتية لمعمل بنك الدم بالمستشفى الجامعى، وكذلك تطوير الجزء الإداري للقسم وتأهيل كافة معامل القسم للاعتماد الدولى، كما استعرضت جهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم المتميزة فى مجال البحث العلمي والنشر الدولى، وأضافت أن القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال الطب المعملي.