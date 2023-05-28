تكثيف الحملات اليومية للنظافة وصيانة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات بالإسماعيلية

وتنفيذا لتلك التوجيهات استمر اليوم الأحد تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المراكز والمدن وكذلك أحياء الإسماعيلية من خلال معدات وعمال الوحدات المحلية.

وفي إطار النشاط اليومي لحي أول مدينة الإسماعيلية، تم إزالة القمامة والأتربة بناطق الحي ورفع 114 طن من المخلفات وناتج قص الأشجار بمناطق شارع السكة الحديد، شارع محمد علي، كباري تحيا مصر، طريق السبع بنات من الاتجاهين، الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، كورنيش محمد علي، كورنيش الثلاثيني.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثان بإزالة القمامة والأتربة من عموم شوارع الحي، كما تم رفع مخلفات الأشجار بالطريق الدائري وميدان السلام، كما قامت أطقم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة العامة بشارع الظاهر بمنطقة عرايشية مصر، وحارة الصالحين بمنطقة حي السلام.

واستمر نشاط النظافة العامة بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، حيث تم رفع القمامة بالمناطق كثيفة الإلقاء حيث تم رفع تراكم عشوائي بمحيط الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى خطة النظافة اليومية بالحي.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع 90 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة، وتوابعها وقرى (الواصفية، المحسمة الجديدة، أبوصوير البلد، المنايف، السبع آبار الشرقية والغربية).

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة 29 كشاف إنارة بالمدينة وقرية السبع آبار الشرقية، كما تم تركيب 50متر سلك عازل بقرية المحسمة الجديدة، وتركيب 4مجموعة صوديوم بالجريشة وقرية السبع آبار الغربية.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في نشاطها اليومي في قطاعي النظافة والإنارة العامة، فقد تم جمع ورفع مايقرب من 66 طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق مدينة القنطرة غرب وقرى الرياح، النصر، البياضية وأبوخليفة، حيث تم رفع 35 طن من القمامة والمخلفات بناطق مدينة القنطرة غرب، كما تم رفع 2 طن قمامة من قرية الرياح من الطريق السريع.

وفي قرية النصر، تم رفع 12 طن من القمامة والمخلفات من مناطق الدبابات والحمادة، بالإضافة إلى رفع 5 طن من الطريق الأبيض بقرية البياضية و12 طن من قرية أبوخليفة، كما قام قسم الكهرباء بصيانة أعمدة وأسلاك الإنارة في قرية أبوطفيلة نتيجة لآثار الطقس السئ.

وتابع مركز ومدينة فايد أعماله الدورية، في قطاعات النظافة والإنارة العامة، فقد تم جمع ورفع مايقرب من 202طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق قرى أبوسلطان، فنارة، كسفريت، سرابيوم والهويس التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث تم رفع 35 طن من قرية أبوسلطان و12 طن من قرية كسفريت، كما تم رفع 25 طن قمامة من قرية الهويس و90 طن من قرية فنارة.

وفي السياق ذاته، تم رفع 40 طن من قرية سرابيوم، كما قام قسم الكهرباء باستعدال 8 أعمدة إنارة بقرية سرابيوم كانت قد سقطت نتيجة لآثار الطقس السئ، بالإضافة إلى زراعة 2عمود إنارة بمدخل قرية أبوسلطان.

وفي السياق ذاته، تم إصلاح الأعطال الناتجة عن آثار الطقس السئ أمس بقرية الرياح، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الهويس بقص وتقليم الأشجار التي تعيق الأسلاك الكهربائية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم رفع 94 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى (القصاصين القديمة، الجزيرة الخضراء، الظاهرية، الملاك، وأبوعاشور).

وفي نفس السياق، وضمن النشاط اليومي لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تم رفع 90 طن قمامة ومخلفات من المدينة والقرى التابعة للمركز.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة 63 كشاف بالمدينة وقرى (السلام، أم عزام، المحسمة القديمة)، كما تم زرع عمود إنارة بعزبة الخفيج بقرية أم عزام.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات استعدادًا لموسم الصيف والإجازات، موجهًا بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرصًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة.