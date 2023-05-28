تقرير: انخفاض متوسط أعمار البلغاريين بشكل مثير للقلق

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كشفت بيانات المعهد الإحصائى الوطنى فى بلغاريا عن أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة فى البلاد شهد انخفاضًا مثيرًا للقلق خلال الفترة بين عامى 2019-2020 إلى الفترة بين عامى 2020-2022.



وأوضحت البيانات، التى نشرتها دورية (صوفيا جلوب) البلغارية الرسمية، أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة خلال الفترة المذكورة كان 71.9 سنة، مسجلا انخفاضا ملحوظا قدره 1.7 سنة مقارنة بالفترة السابقة.



وسلط التقرير الضوء على الاختلافات الكبيرة فى متوسط العمر المتوقع بين مختلف الفئات السكانية، حيث تم تسجيل متوسط العمر المتوقع عند الولادة عند 68.3 سنة بين الذكور، بينما أظهرت الإناث متوسط أعلى قدره 75.8 سنة، بفارق مذهل بلغ 7.5 سنوات.



وأشارت البيانات إلى أن هذا الاختلاف فى متوسط العمر المتوقع يؤكد تأثير العوامل المتعلقة بنوع الجنس على الصحة وطول العمر.



إضافة إلى ذلك، وجد المعهد تفاوتات ملحوظة بين سكان الحضر والريف، حيث تمتع سكان الحضر بعمر متوقع أطول عند الولادة بمتوسط 72.8 سنة، بينما يواجه سكان الريف متوسطًا أقصر يبلغ 69.8 سنة. ويؤكد هذا التناقض، البالغ نحو ثلاث سنوات، تأثير البيئة المعيشية والحصول على الرعاية الصحية على نتائج العمر المتوقع.