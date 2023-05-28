تعرف على موعد وضوابط التحويل للمدارس التجريبية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا موعد وضوابط التحويل بالمدارس التجريبية للعام الدراسى 2023 - 2024، موضحا أنه لا يوجد تحويلات بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة.

وقال مدير المديرية إن الضوابط تتضمن 6 شروط هى:

1 - يبدأ التحويل للمستوى الثانى من رياض الأطفال بداية من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2023 ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمدارس العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى مدارس اللغات بنوعيها.

2- يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.

3- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها على أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيداً صحيحاً.

4- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثانى لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائى بذات النوعية من المدارس إلا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الابتدائية.

5- استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التى قبل بها مع عدم جواز نقله إلى مدرسة أخرى مماثله سوى حالات نقل سكن ولى الأمر بمستندات رسمية.

6- فى جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل فى حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.