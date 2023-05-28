تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال أبريل 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ، إن إجمالي أعداد "الدراجات النارية" الصادر لها وثائق تأمينية، وتم ترخيصها خلال أبريل الماضي سجلت نحو 8109 دراجة.

جاء من بينها ترخيص حالي 1036موديل 2020 و2099موديل 2021و3990دراجة موديل 2022 و 984دراجه نارية موديل 2023.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعه المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أكدت أن اعداد الدراجات النارية الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال مارس 2023 سجلت نحو 9996 من بينها 1395موديل 2020 و2845موديل 2021 و4736 دراجة موديل 2022 و1020 دراجه نارية موديل 2023.

بالإضافة إلي أن أعدد الدراجات النارية "الموتوسيكلات" الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يناير 2023 سجلت نحو 10180 من بينها 1393 موديل 2020 و3222 موديل 2021 و4803 دراجة موديل 2022 و 762دراجه نارية موديل 2023.

أما أعداد" الدراجات النارية " الإجمالية التي تم ترخيصها والتأمين عليها خلال عام 2022 بالكامل سجلت حوالى 170310 دراجات نارية من بينها 2683 موديل 2019و26400موديل 2020 و71443 موديل 2021 و68400 موديل 2022 و1384 موديل 2023.