تأجيل محاكمة 8 متهمين من أسرة واحدة قتلوا عاملا بالخصوص إلى يونيو

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، تأجيل محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16495 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4682 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "زيان ع ز"، 33 سنة، عامل، و"محمد ع ز"، 29 سنة، عامل، و"محمود ش ز"، 25 سنة، عامل، و"أحمد أ ز"، 31 سنة، صاحب معمل كرتون، و"شعبان ز ع"، 54 سنة، عامل خردة، و"أبو الحمد ز ع"، 60 سنة، هارب، و"حسن ع ز"، 30 سنة، هارب، و"صابر ع ظ"، 39 سنة، هارب، قتلوا المجنى عليه "صادق أدهم صادق عبد القادر"، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء موضوع الاتهامات التالية وما أن ظفروا به حتى استلوا تلك الأسلحة وكالوا له عدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم "محمود شعبان زيان عبد الجواد"، أطلق صوب المجنى عليه عياراً نارياً خلف لديه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين جميعاً بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله، لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش، فرد روسى بغير ترخيص على المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الإتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطاوي) دون مسوغ من القانون على النحو المبين بالتحقيقات.