بدء تنفيذ مشروع رصف 3 شوارع ضمن خطة مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أطلق مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية ، برئاسة اللواء طه زهير رئيس المركز، بدء تنفيذ مشروع رصف شوراع عمر بن عبدالعزيز ومتفرعاته وشارع صيدلية نعمة البحيرى ومتفرعاته، شارع مخازن المركز وإدخال كافة الخدمات بالشوارع ،التي يتم إنهاء أعمال الرصف بها .

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء طه زهير، أنه تم التنسيق ضمن أعمال تجميل المدينة بتمهيد وتسوية ورفع الأتربة بشارع عمر بن عبدالعزيز ومتفرعاته ، شارع صيدلية نعمة البحيرى ومتفرعاته ، شارع مخازن المركز ضمن خطة المركز لتطوير ورصف الشوراع الرئيسية .

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،على المختصين بضرورة رصف الشوراع واتمام الأعمال بأعلى كفاءة وطبقا للمواصفات والقياسات ،التي تم وضعها من قبل المحافظة ومديرية الطرق .



اعمال تطوير ورصف شوراع في برج العرب بالإسكندرية



اعمال رفع كفاءة شوراع في برج العرب بالإسكندرية



بدء رصف 3 شوراع في برج العرب بالإسكندرية



