بدء أعمال رصف مدخل كفر الشيخ من ناحية كمين 30 يونيو بطول 7 كيلو.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء أعمال رصف مدخل المحافظة من ناحية كمين القرضا حتى ميدان الملك عبدالله" النسر"، بطول 7 كيلو، بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف، باشراف المهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال الرصف والتجميل، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الأمل، بداية من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، والتي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير للجزيرة الوسطى بتركيب بلاط انترلوك وطوب فرعوني وبلدورات للجانبين، وعمل شبكات لتصريف مياه الامطار، وذلك في اطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، وتجهيز سطح طبقة تحت التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، تمهيدا لبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية.

كما تابع رضا حوا،ومحمد رضا، نائب رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال دمك طبقة السن بشارع الجامع الكبير، تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2012 /2023 التي ينفذها مجلس مدينة سيدى غازى، تحت إشراف الإدارة الهندسية، وشملت أعمال الرصف، والتطوير ، وتوسعة الشارع، وعمل شبكه كاملة لصرف مياه الأمطار.



اعادة رصف مدخل كفر الشيخ



اعمال تمهيد الطرق ورصفها



تمهيد الطرق لرصفها بالانترلوك



جانب من توسعة طرق مصيف بلطيم



رصغ مدخل كفر الشيخ من ناحية طنطا