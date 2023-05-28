انتظام امتحانات الدبلومات الفنية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

صرح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى شمال سيناء، بأنه تم متابعة غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) فى اليوم الثانى للامتحانات، وتم مراقبة وصول الأسئلة من المراكز الفرعية فى كل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية.

وأوضح رضوان، أن الامتحانات تجرى فى أجواء آمنة، وتم التنبيه على الطلاب بعدم إدخال أجهزة المحمول على اللجان الامتحانية، والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية والالتزام بالانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولات للغش، سواء التقليدى أو الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول.

وأشار رضوان، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هو 3871 طالبًا وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023م. وسيؤدون الطلاب بجميع أنواع التعليم (الصناعى، التجارى، الزراعى، الفندقي) الامتحانات فى الفترة الأولى فى مادة اللغة الإنجليزية، بينما سيؤدون طلاب التعليم الزراعى فقط، والبالغ عددهم 468 طالبًا وطالبة، الامتحان فى مادة إدارة المشروعات فى الفترة الثانية.

وأضاف رضوان، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة، وتأمين اللجان الامتحانية، وتجهيز الاستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والكولدير والبوتوجازات، وجميع مستلزمات الإستراحات، وتجهيزها بمياه الشرب اللازمة اللازمة.

وأكد ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى فى شمال سيناء، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية هو 3871 طالبًا وطالبة، موزعين على التعليم الصناعى (عدد الطلاب 2276 طالبًا وطالبة) و13 لجنة امتحانية، والتعليم التجارى (عدد الطلاب 1044 طالبًا وطالبة) و6 لجان امتحانية، والتعليم الزراعى (عدد الطلاب 468 طالبًا وطالبة) و3 لجان امتحانية، والتعليم الفندقى (عدد الطلاب 83 طالبًا وطالبة) ولجنة واحدة.