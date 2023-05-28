انتشال جثة شخصين من مياه النيل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى، جثتين لشخصين من مياه النيل بالمنيا ، حيث أفادت التحريات الأولية غرقهم أثناء الاستحمام هربا من الحر.

تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل المجري المائي لنهر النيل أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة شخص 18 عاما، مقيم بمحافظة قنا، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شخص 18 عاما، من داخل ترعة قرية بردنوها.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الشاب يقيم بقرية سيلا، وقد غرق أثناء الاستحمام داخل ترعة قرية بردنوها هربا من الحر، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.