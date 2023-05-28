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النيابة العامة تأمر بحبس مدير صيانة ومشرف مدينة ملاهى الإسكندرية

الأحد، 28 مايو 2023 11:44 م
النيابة العامة تأمر بحبس مدير صيانة ومشرف مدينة ملاهى الإسكندرية النائب العام- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بحبس مدير صيانةٍ ومشرف التشغيل بمدينة ملاهى بمركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتسببهما بإهمالهما في سقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بالملاهي وإصابة ستة أشخاصٍ، وذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى مسئوليتهما عن حدوث الواقعة.
 
وكانت النيابة العامة قد تلقّت بلاغًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بملاهي مركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية، وإصابة ستة أشخاصٍ من جرّاء ذلك، فأجرت معاينةً لمسرح الواقعة، وشاهدت آلات المراقبة المطلة عليها، والتي وثّقت لحظة سقوطها، كما استمعت لشهادة خمسةٍ من شهود حدوث الواقعة، والذين أكّدوا سقوطها أثناء تشغيلها عقب انكسار الحامل الخاصّ بها، وإصابة بعضٍ من مستقلّيها.
 
هذا، وقد اطلعت النيابة العامة على عقد تشغيل وصيانة تلك اللعبة، وسألت خمسةً من مسئولي المركز التجاريّ والملاهي، حيث وقفت على تسبّب مدير صيانة الملاهي ومشرف التشغيل فيها بإهمالهما في حدوث الواقعة، واستجوبتهما فأنكرا ما نسب إليهما، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما شكّلت لجنةً من الإدارة الهندسية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الفحص اللازمة بالملاهي وصولًا لسبب حدوث الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 
 

مدينة ملاهى

النيابه العامه

سقوط ملاهى

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