الملاحة تعود من جديد فى قناطر وهويس إسنا لخدمة المراكب السياحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قررت السلطات بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم الأحد، إعادة حركة الملاحة للمراكب النيلية والسياحية فى منطقة قناطر وهويس إسنا، حيث شهدت المدينة ومختلف أرجاء المحافظة، على مدار اليوم وأمس، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمختلف أرجاء المحافظة، مع طقس غائم وهبوب عاصفة ترابية منذ دقائق، حيث قررت محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ المكثفة تحسباً لأية تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

فيما شهدت قناطر إسنا والهويس الإضافى خلال أبريل ومايو 2023 الجارى، خطة تطوير وصيانة دورية برعاية وزارة الرى والموارد المائية، حيث كشف مركز ومدينة إسنا بقيادة اللواء هشام السعدى رئيس المدينة، عن مجموعة من الصور النادرة للعمل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة فى عام 1904 إلى 1908 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، والتى يتم العمل حالياً فى تطويرها وصيانتها لخدمة حركة المراكب السياحية.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم على مدار الأيام الماضية العمل فى صيانة الهويس الإضافى بقناطر إسنا الجديدة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى الكبرى، وضمن خطة إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات بشأنها، وتنفيذ أعمال صيانة مستمرة للقناطر بكافة عناصرها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت أعمال صيانة دورية لهويسى إسنا الملاحيين، وأجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة، وتمت صيانة عدد (3) من بوابات جنابية الهويس الإضافى، موضحاً أنه يجرى البدء قريباً فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ، حيث تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية.