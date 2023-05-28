اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

الأحد، 28 مايو 2023 03:57 م
المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ر.م" و شقيقه"ا.ر.م" بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما لاتهامهما بقتل المجنى عليه"ح.ا" بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز   المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه  وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على قطعة أرض حيث قاما بإطلاق النار على المجنى عليه  مما أسفر عن مصرعه فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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