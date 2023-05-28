المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ر.م" و شقيقه"ا.ر.م" بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما لاتهامهما بقتل المجنى عليه"ح.ا" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على قطعة أرض حيث قاما بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.