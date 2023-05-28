اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 02:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تدين وتستنكر تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء والتخريب

الأحد، 28 مايو 2023 01:56 ص
الكويت تدين وتستنكر تعرض منزل سفير الأردن في الخرطوم للاعتداء والتخريب السودان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.
 
وأكدت الوزارة - في بيان السبت - رفض دولة الكويت التام لاستمرار تعرض مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في الجمهورية السودانية للاعتداء والتخريب مجددة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية إلى سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

الكويت

الإمارات

السودان

سفير الأردن في الخرطوم

اخبار السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة