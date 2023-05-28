الكهرباء: اقتربنا من معدل الاحتياطى العالمى ولدينا 18 ألف ميجاوات يوميا

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التطوير و أعمال التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء سواء على مستوى اﻻنتاج أو التوزيع جعلها أقوى الشبكات بالمنطقة، لافتاً إلى أن هذا التطوير سبب رئيسي فى جذب اﻻستثمار المحلى واﻷجنبي فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة نظرا لوجود شبكة نقل قوية تمكن المستثمر من نقل الطاقة المولدة ﻷى مكان وبأعلى جودة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة والذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 18 ألف ميجا وات و هو ما يسمح بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ10 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ولو مرة واحدة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة وانتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية.