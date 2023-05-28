الكرملين: روسيا تواجه حربا على جميع الجبهات

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تشهد في الوقت الراهن حربا ضدها على جميع الجبهات.

وشدد ممثل الكرملين، على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة.

وأضاف بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا".

وقال: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".