اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على عامل قتل عاطلا بسبب خلاف على مخدرات بالإسكندرية

الأحد، 28 مايو 2023 06:31 م
القبض على عامل قتل عاطلا بسبب خلاف على مخدرات بالإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة العمراوى التابعة لحى المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، مصرع عاطل يد عامل خردة، بعد التعدى عليه، وذلك بسبب الخلاف على مخدرات، وتم القاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، ونقل المتوفى إلى المشرحة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع جريمة قتل بشارع الـ20 بمنطقة العمراوى شرقى محافظة الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص والانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة الواقعة، وتبين أن المشادة بسبب خلافات وقعت بين المتهم " م.ع " 28 سنة، عامل خردة وبين المجنى عليه" م.ا " 25 سنة، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات، وأن المتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجنى عليه إلا أن المتهم طالبه بالمادة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير وقامت مشاجرة بين الطرفين، وعلى أثرها قام المجنى عليه بطعن المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح أودت بحياة المجنى عليه فى الحال متأثرا بجراحه.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المجنى عليه إلى المشرحة، وجارى استكمال التحقيقات. 

 


أخبار الإسكندرية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

سلاح أبيض

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة