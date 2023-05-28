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الفريق الفني السعودي يصل إلى سوريا لبحث آليات إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق

الأحد، 28 مايو 2023 03:19 م
الفريق الفني السعودي يصل إلى سوريا لبحث آليات إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق فيصل بن فرحان آل سعود - وزير الخارجية السعودي
إيمان حنا

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وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية.وفق بيان الخارجية السعودية.
 
والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.
 
وخلال اللقاء، أعرب رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

سوريا

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الخارجية السعودية

اعادة فتح سفارة السعودية بسوريا

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