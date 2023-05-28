العثور على جثة شاب بعد مرور 25 يوما على غرقه فى نهر النيل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

انتشل عدد من المواطنين، جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل، حيث لقى مصرعه منذ ما يقرب من 25 يوما، واستمرت عمليات البحث حتى العثور على جثته اليوم، بمنطقة البدرشين في الجيزة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالعياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الشاب ومحل إقامته، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عن جثته.

استمرت عمليات البحث بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبمشاركة عددا من أصحاب القوارب، لما يقرب من 25 يوما، حتى تم العثور على جثته اليوم بمنطقة البدرشين، وتم انتشالها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.