اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 04:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب بعد مرور 25 يوما على غرقه فى نهر النيل بالجيزة

الأحد، 28 مايو 2023 03:15 م
العثور على جثة شاب بعد مرور 25 يوما على غرقه فى نهر النيل بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشل عدد من المواطنين، جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل، حيث لقى مصرعه منذ ما يقرب من 25 يوما، واستمرت عمليات البحث حتى العثور على جثته اليوم، بمنطقة البدرشين في الجيزة. 
 
كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الشاب ومحل إقامته، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري للبحث عن جثته.
 
استمرت عمليات البحث بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبمشاركة عددا من أصحاب القوارب، لما يقرب من 25 يوما، حتى تم العثور على جثته اليوم بمنطقة البدرشين، وتم انتشالها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق. 
 

غرق شاب

نهر النيل

العياط

امن الجيزة

جثة شاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة